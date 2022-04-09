Российская газетаЭкономист Коган оценил новые перспективы рубля и его справедливый курсРуководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган высказался о перспективах курса рубля.RT на русском- Важнейшим триггером для дальнейшего движения курсов доллара и евро внутри России остаются и будут оставаться акценты ЦБ, поскольку де-факто курс сейчас полностью контролируется Центробанком РФ.Российская газетаДополнительным триггером послужит возможность снятия наличных в банках с 18 апреля.Российская газета12%-ная комиссия с понедельника перестанет существовать, поэтому со старта торгов можно ждать серьезного ажиотажа среди покупателей-физических лиц.Российская газетаЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаRT на русскомНародные новостиФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииАналитик Коган назвал важный триггер для дальнейшего движения курсов доллара и евроЭкономика сегодня12:37Экономист Коган оценил новые перспективы рубля и его справедливый курсРоссийская газета21:00Самое цитируемоеЭкономист Коган высказался о перспективах курса рубляRT на русском10:51Эксперт спрогнозировал курс российской валюты на грядущей неделеОреанда-Новости11:53Экономист Коган спрогнозировал курс рубля на грядущей неделеФАН11:28Финансовый аналитик Коган рассказал о перспективах курса рубля на следующей неделеНародные новости12:31Назван справедливый курс рубляРамблер04:17Показать ещёОценить21Поделиться