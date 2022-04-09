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Экономист Коган оценил новые перспективы рубля и его справедливый курс

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган высказался о перспективах курса рубля.
RT на русском
- Важнейшим триггером для дальнейшего движения курсов доллара и евро внутри России остаются и будут оставаться акценты ЦБ, поскольку де-факто курс сейчас полностью контролируется Центробанком РФ.
Российская газета
Дополнительным триггером послужит возможность снятия наличных в банках с 18 апреля.
Российская газета
12%-ная комиссия с понедельника перестанет существовать, поэтому со старта торгов можно ждать серьезного ажиотажа среди покупателей-физических лиц.
Российская газета

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Аналитик Коган назвал важный триггер для дальнейшего движения курсов доллара и евро
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Экономист Коган оценил новые перспективы рубля и его справедливый курс
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