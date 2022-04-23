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Экономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал о простом способе обезопасить свои средства от государственного дефолта.
Российская газета
Деньги от дефолта государства застраховать напрямую невозможно.
ПРАЙМ
Напрямую застраховаться от дефолта государства невозможно, страховые продукты, что продаются на бирже, могут обеспечить только диверсификацию портфеля.
News.ru
Экономист успокоил россиян, подчеркнув, что в России возможен лишь технический дефолт.
URA.Ru

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Экономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта
Lenta.ru22:50
Экономист Коган: прямой страховки от дефолта нет, но спасти деньги может диверсификация вложений
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