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Экономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал россиянам хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта.
Lenta.ru
Напрямую застраховаться от дефолта государства невозможно, страховые продукты, что продаются на бирже, могут обеспечить только диверсификацию портфеля.
News.ru
Иными словами, разложить сбережения по разным «корзинам» с различным уровнем риска.
URA.Ru
В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России, так как в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы.
REGNUM

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Экономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта
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