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Экономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал россиянам хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта.
Lenta.ru
Иными словами, разложить сбережения по разным «корзинам» с различным уровнем риска.
URA.Ru
Деньги от дефолта государства застраховать напрямую невозможно.
ПРАЙМ
Последствия такого дефолта не будут критичными, так как государство контролирует курс рубля.
Сher-poisk.ru

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Экономист Коган рассказал, как обезопасить сбережения от дефолта
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