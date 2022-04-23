Lenta.ruЭкономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолтаРуководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал россиянам хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта.Lenta.ruИными словами, разложить сбережения по разным «корзинам» с различным уровнем риска.URA.RuДеньги от дефолта государства застраховать напрямую невозможно.ПРАЙМПоследствия такого дефолта не будут критичными, так как государство контролирует курс рубля.Сher-poisk.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиUfaTime.ruREGNUMРЕН ТВЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейИзвестияФАНРамблерРоссийская газетаПятый каналГазета.RuRZN.infoАктуальные НовостиПервое Студенческое агентствоАБНПрофильКрасный Север (ЯНАО)Подробнее о событииЭкономист Коган рассказал, как обезопасить сбережения от дефолтаРЕН ТВ01:12Экономист Коган: прямой страховки от дефолта нет, но спасти деньги может диверсификация вложенийПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолтаLenta.ru22:50Экономист Коган посоветовал держать сбережения в разных корзинах для защиты от дефолтаГазета.Ru20:27Экономист назвал способ застраховать сбережения от дефолтаURA.Ru19:44Экономист Коган посоветовал держать сбережения в разных корзинах для защиты от дефолтаРИА Новости19:17Финансист Коган рассказал о методах страхования денежных средств от дефолтаФАН21:19Показать ещёОценить287Поделиться