РИА НовостиЭкономист Кондратьев связал отказ Финляндии от проекта с «Росатомом» с ее планами по НАТОФинляндия готовится вступить в Североатлантический альянс, поэтому избегает партнерских отношений с Москвой, и поэтому сворачивает различные совместные проекты, полагает эксперт.ФАНКак говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта.РИА НовостиПроектная компания Fennovoima ранее заявила, что расторгает контракт на строительство атомной станции «Ханхикиви — 1». Проект реализовывался совместно с финской «дочкой» госкорпорации «Росатом».ФАНОтказ от строительства АЭС "Ханхикиви-1" был вполне ожидаем, сказал Кондратьев журналистам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Кондратьев назвал отказ Fennovoima от сотрудничества с Росатомом ожидаемымФАН09:01Экономист Кондратьев связал отказ Финляндии от проекта с «Росатомом» с ее планами по НАТОРИА Новости08:11Показать все источникиОценить18Поделиться