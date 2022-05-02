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Экономист Кондратьев связал отказ Финляндии от проекта с «Росатомом» с ее планами по НАТО

Финляндия готовится вступить в Североатлантический альянс, поэтому избегает партнерских отношений с Москвой, и поэтому сворачивает различные совместные проекты, полагает эксперт.
ФАН
Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта.
РИА Новости
Проектная компания Fennovoima ранее заявила, что расторгает контракт на строительство атомной станции «Ханхикиви — 1». Проект реализовывался совместно с финской «дочкой» госкорпорации «Росатом».
ФАН
Отказ от строительства АЭС "Ханхикиви-1" был вполне ожидаем, сказал Кондратьев журналистам.
РИА Новости

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Аналитик Кондратьев назвал отказ Fennovoima от сотрудничества с Росатомом ожидаемым
ФАН09:01
Экономист Кондратьев связал отказ Финляндии от проекта с «Росатомом» с ее планами по НАТО
РИА Новости08:11
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