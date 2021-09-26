ГлобалМСК.руЭкономист Коныгин спрогнозировал укрепление позиций рубля до конца годаПривлекательности рублю добавляет повышение ключевой ставки.РИА НовостиПо мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель.РИА НовостиПовышение ключевой ставки усиливает и интерес инвесторов.РИА НовостиРост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта повысят спрос на российскую валюту со стороны экспортеров для выплаты налогов, уточняет он.ПРАЙМЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиИнвест-ФорсайтФАНOAnewsЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейИзвестияОбщественная служба новостейС чего всё началосьЧто будет с рублем до конца годаПо мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.РИА Новостивчера в 01:00Подробнее о событииФинансисты: на курс рубля до конца года может повлиять пандемия COVID-19Lenta.ruвчера в 09:56Аналитик Кочетков: российский рубль остается недооцененнымЭкономика сегоднявчера в 08:41Что будет с рублем до конца годаРИА Новостивчера в 01:00Финансисты дали прогноз по курсу доллара до конца годаРамблервчера в 04:35Эксперты прогнозируют укрепление рубля до конца года на дорогой нефти и решениях ЦБ по ставкеПРАЙМвчера в 03:20Финансовые аналитики рассказали, что ждать от рубля до конца годаРЕН ТВвчера в 03:04Эксперты спрогнозировали поведение рубля до конца годаИзвестиявчера в 04:49Показать ещёОценить118Поделиться