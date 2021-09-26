Будьте в Плюсе

Экономист Коныгин спрогнозировал укрепление позиций рубля до конца года

Привлекательности рублю добавляет повышение ключевой ставки.
РИА Новости
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель.
РИА Новости
Повышение ключевой ставки усиливает и интерес инвесторов.
РИА Новости
Рост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта повысят спрос на российскую валюту со стороны экспортеров для выплаты налогов, уточняет он.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Что будет с рублем до конца года
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.
РИА Новостивчера в 01:00

Подробнее о событии

Финансисты: на курс рубля до конца года может повлиять пандемия COVID-19
Lenta.ruвчера в 09:56
Аналитик Кочетков: российский рубль остается недооцененным
Экономика сегоднявчера в 08:41
Что будет с рублем до конца года
РИА Новостивчера в 01:00
Финансисты дали прогноз по курсу доллара до конца года
Рамблервчера в 04:35
Эксперты прогнозируют укрепление рубля до конца года на дорогой нефти и решениях ЦБ по ставке
ПРАЙМвчера в 03:20
Финансовые аналитики рассказали, что ждать от рубля до конца года
РЕН ТВвчера в 03:04
Эксперты спрогнозировали поведение рубля до конца года
Известиявчера в 04:49

Интересное

Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?