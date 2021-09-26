Макрон подал жалобу в прокуратуру на папарацци за выставку с его фото на отдыхе

Примечательно, что в 2017 году нынешний глава государства уже подавал жалобу на Далифара в связи с тем, что он проник на территорию дома в Марселе, где супруги провели несколько дней отпуска.