Экономист уверен: судиться с «Газпромом» бесполезно, потому что правда на его стороне, он выполняет все обязательства. По мнению Коренева, европейцы и сами это понимают, а заявление сделали политики-популисты, пытающиеся таким образом заработать очки.В источнике
На 56-й минуте Энди Мили после ассиста Зията Пайгина отыграл одну шайбу гостей, на 57-й Кенни Агостино сделал счёт равным – его ассистенты Дамир Жафяров и Марек Гривик, а на 58-й Рид Буше принёс хозяевам победу, забив после передач Алексеева и Марченко.