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Экономист Коренев рассказал, что в случае суда с «Газпромом» ЕС может остаться без газа

Экономист уверен: судиться с «Газпромом» бесполезно, потому что правда на его стороне, он выполняет все обязательства. По мнению Коренева, европейцы и сами это понимают, а заявление сделали политики-популисты, пытающиеся таким образом заработать очки.В источнике

С чего всё началось

Экономист Коренев рассказал, что в случае суда с «Газпромом» ЕС может остаться без газа
Коренев заметил, что, если ЕС продолжит свою политику, страны вообще могут остаться без газа.
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