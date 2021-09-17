Экономист уверен: судиться с «Газпромом» бесполезно, потому что правда на его стороне, он выполняет все обязательства. По мнению Коренева, европейцы и сами это понимают, а заявление сделали политики-популисты, пытающиеся таким образом заработать очки.

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С чего всё началось Экономист Коренев рассказал, что в случае суда с «Газпромом» ЕС может остаться без газа Коренев заметил, что, если ЕС продолжит свою политику, страны вообще могут остаться без газа. Lenta.ru вчера в 10:24