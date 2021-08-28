Будьте в Плюсе

Экономист Косой раскрыл выгодные факторы ипотеки

Жилье, которое жители России покупают в ипотеку, уже через несколько лет будет стоить значительно дороже, а платежи по кредитам начнут занимать все меньше расходов.
Телеканал 360°
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки.
RT на русском
«Де-факто за счет относительно невысоких процентов привлечения средств человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки», — отметил он.
Lenta.ru
Со своей стороны, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин выразил мнение, что вопрос, связанный с выплатой долгов, в любом случае невыгоден.
RT на русском

С чего всё началось

Экономист назвал выгодные факторы ипотеки
Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU не согласился с этим мнением. «Вопрос в выплате долгов он в любом случае не выгоден, потому что даже с учетом льготной ипотеки, человек переплачивает за 20 лет в два с половиной раза», — уточнил собеседник агентства.
URA.Ruвчера в 06:12

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