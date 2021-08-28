Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU не согласился с этим мнением. «Вопрос в выплате долгов он в любом случае не выгоден, потому что даже с учетом льготной ипотеки, человек переплачивает за 20 лет в два с половиной раза», — уточнил собеседник агентства.

URA.Ru вчера в 06:12