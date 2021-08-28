«Де-факто за счет относительно невысоких процентов привлечения средств человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки», — отметил он.
Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU не согласился с этим мнением. «Вопрос в выплате долгов он в любом случае не выгоден, потому что даже с учетом льготной ипотеки, человек переплачивает за 20 лет в два с половиной раза», — уточнил собеседник агентства.
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Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена На изображениях представлены симбиоты Веном и Карнаж, которые готовятся к битве, сам Эдди Брок (Том Харди), детектив Патрик Маллиган (Стивен Грэм), Энн Вейинг (Мишель Уильямс), а также Фрэнсис Баррисон/Визг (Наоми Харрис).
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