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Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Россия находится в "выигрышном положении", так как даже в условиях отказа Евросоюза импортировать российский газ, экономика страны не пострадает, заявил главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
Pravda.Ru
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Кованда подчеркнул, что Москва извлекает выгоду из-за роста стоимости нефти в этом году и стабильно высокой цены на газ.
РЕН ТВ
"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — заключил автор публикации.
РИА Новости

Подробнее о событии

Чешский экономист Кованда: Россия не пострадает при отказе ЕС от её газа
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Экономист Кованда: Россия незначительно пострадает при отказе Евросоюза от ее газа и нефти
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Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа
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