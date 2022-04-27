Чешский экономист считает, что в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в Евросоюз на две трети, в нынешнем году Россия все равно достигнет профицита внешней торговли — около $200 миллиардов, что соответствует уровню 2021 года.
Запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину, передает агентство Блумберг со ссылкой на военных экспертов, которые выступили на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам.
Утвержденный Минпромторгом список брендов для параллельного импорта в Россию, который включает порядка 200 компаний, скорее всего, будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.