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Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Экономика РФ почти не пострадает при отказе Евросоюза от поставок российских нефти и газа, написал в статье для чешского издания iDNES.cz
 главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
Ямал-Медиа
Чешский экономист считает, что в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в Евросоюз на две трети, в нынешнем году Россия все равно достигнет профицита внешней торговли — около $200 миллиардов, что соответствует уровню 2021 года.
ПРАЙМ
Кованда подчеркнул, что Москва извлекает выгоду из-за роста стоимости нефти в этом году и стабильно высокой цены на газ.
РЕН ТВ
«Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает», — резюмировал Кованда.
Lenta.ru

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Экономист Кованда: России не грозит большой ущерб из-за нефтегазового эмбарго Европы
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Экономист Кованда: Россия незначительно пострадает при отказе Евросоюза от ее газа и нефти
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