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Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Экономист подчеркнул, что из-за введения в ЕС эмбарго на российские энергоносители серьезно пострадают Германия и Чехия, которые погрузятся в рецессию, указывает РЕН ТВ.
Национальная служба новостей
Экономика РФ почти не пострадает при отказе Евросоюза от поставок российских нефти и газа, написал в статье для чешского издания iDNES.cz
 главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
Ямал-Медиа
Кованда подчеркнул, что Москва извлекает выгоду из-за роста стоимости нефти в этом году и стабильно высокой цены на газ.
РЕН ТВ
"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — заключил автор публикации.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Кованда: РФ слабо пострадает из-за нефтегазового эмбарго ЕС
Московский Комсомолец01:30
Экономист Кованда: Россия незначительно пострадает при отказе Евросоюза от ее газа и нефти
Газета.Ru00:23
В Чехии заявили, что Россия не пострадает от отказа ЕС покупать газ, в отличие от Берлина и Праги
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Экономист Кованда сообщил о последствиях для России в случае отказа ЕС от ее газа и нефти
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Экономист Кованда: Россия мало пострадает при отказе от ее газа, а Чехия и ФРГ погрузятся в рецессию
ПРАЙМ23:42
Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа
Lenta.ru22:49
Экономист Кованда: РФ не пострадает при отказе ЕС от ее газа, а Чехию и ФРГ ждет рецессия
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