Lenta.ruЭкономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газаЭкономист подчеркнул, что из-за введения в ЕС эмбарго на российские энергоносители серьезно пострадают Германия и Чехия, которые погрузятся в рецессию, указывает РЕН ТВ.Национальная служба новостейЭкономика РФ почти не пострадает при отказе Евросоюза от поставок российских нефти и газа, написал в статье для чешского издания iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.Ямал-МедиаКованда подчеркнул, что Москва извлекает выгоду из-за роста стоимости нефти в этом году и стабильно высокой цены на газ.РЕН ТВ"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — заключил автор публикации.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияАпралТелеканал 360°ИноСМИNews of RussiaЭкономика сегодняФАНREGNUMГазета.RuPravda.RuРадио Комсомольская правдаИА Красная ВеснаНовый ДеньТК ЗвездаПрофильИнфоСМИЦарьградПодробнее о событииЭкономист Кованда: РФ слабо пострадает из-за нефтегазового эмбарго ЕСМосковский Комсомолец01:30Экономист Кованда: Россия незначительно пострадает при отказе Евросоюза от ее газа и нефтиГазета.Ru00:23В Чехии заявили, что Россия не пострадает от отказа ЕС покупать газ, в отличие от Берлина и ПрагиРЕН ТВ23:57Экономист Кованда сообщил о последствиях для России в случае отказа ЕС от ее газа и нефтиТелеканал 360°00:22Экономист Кованда: Россия мало пострадает при отказе от ее газа, а Чехия и ФРГ погрузятся в рецессиюПРАЙМ23:42Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газаLenta.ru22:49Экономист Кованда: РФ не пострадает при отказе ЕС от ее газа, а Чехию и ФРГ ждет рецессияРИА Новости22:33Показать ещёОценить897Поделиться