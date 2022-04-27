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Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Россия находится в "выигрышном положении", так как даже в условиях отказа Евросоюза импортировать российский газ, экономика страны не пострадает, заявил главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
Pravda.Ru
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — заключил автор публикации.
РИА Новости
Недавно стало известно, готова ли Германия к введению эмбарго на газ из России и каков предел роста цен на энергию в ЕС.
Общественная служба новостей

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В Чехии заявили об отсутствии вреда для России в случае отказа ЕС от газа
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