Экономист Кричевский перечислил факторы роста доллара до 100 рублей
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что доллар может стоить 100 рублей при выполнении сразу нескольких условий.
Существует ряд факторов, которые в совокупности могут ударить по курсу валют так, что стоимость доллара поднимется до 100 рублей.
Эксперт считает, что комбинация двух или более из перечисленных факторов окажет давление на рубль.
На курс могут также повлиять ситуация с Алексеем Навальным, падение цен на нефть и обвал рынков.
С чего всё началось
Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
Комбинация даже двух любых факторов может уронить рубль примерно на 10%, а если совпадут три — то как раз до описываемой отметки в 100 рублей за доллар. Причем есть вероятность, что какой-либо из сценариев по "объединению" нескольких факторов может сложиться уже осенью, подчеркивает он.
ПРАЙМвчера в 23:06