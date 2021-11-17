Ранее ведомство предложило поднять минимальные цены на алкоголь. Свою точку зрения эксперт высказал в собственном Telegram-канале. По словам экономиста, повышением минимальных цен на алкоголь (если законопроект получит одобрение) власти перечеркнут свои усилия по сдерживанию их роста в течение года.В источнике
В Нижнем Тагиле из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующая информация размещена в среду, 17 ноября, в официальной группе ГУ МВД России по Свердловской области во «ВКонтакте».
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова.