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Из-за подорожания алкоголя россияне массово перейдут на суррогат

Ранее ведомство предложило поднять минимальные цены на алкоголь. Свою точку зрения эксперт высказал в собственном Telegram-канале. По словам экономиста, повышением минимальных цен на алкоголь (если законопроект получит одобрение) власти перечеркнут свои усилия по сдерживанию их роста в течение года.В источнике

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Россияне начнут чаще пить поддельный алкоголь — Кричевский
Инвест-Форсайт05:05
Экономист Кричевский рассказал, какие последствия будут после повышения цен на водку
ГЛАС.RU02:53
Из-за подорожания алкоголя россияне массово перейдут на суррогат
Агротайм04:18
Экономист Кричевский: рост минимальных цен на алкоголь увеличит потребление суррогата
Lenta.ru03:27
Экономист Кричевский заявил, что рост минимальных цен на алкоголь подстегнет инфляцию
LENNEWS04:40
Экономист Кричевский назвал последствия повышения цен на водку
Общественная служба новостей02:15
Экономист назвал последствия повышения цен на водку
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