Ранее ведомство предложило поднять минимальные цены на алкоголь. Свою точку зрения эксперт высказал в собственном Telegram-канале. По словам экономиста, повышением минимальных цен на алкоголь (если законопроект получит одобрение) власти перечеркнут свои усилия по сдерживанию их роста в течение года.

Агротайм Агротайм Соловей.Инфо LENNEWS Инвест-Форсайт ГЛАС.RU