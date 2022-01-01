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Экономист Кульбака: «Тотальная монополия на рынке жилья не позволяет снизить цены»

Единое экономическое пространство (ЕЭП) помогло России, Белоруссии и Казахстану создать общий рынок, за счет которого внутри государств удерживаются цены, считает доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.
Lenta.ru
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объединяет пять государств с общим населением 184 миллиона человек и совокупным ВВП по итогам 2019 года почти в два триллиона долларов.
Lenta.ru
Началу интеграции предшествовал Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве (ЕЭП), который Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия утвердили 26 февраля 1999 года.
Lenta.ru
Единое экономическое пространство объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Россию и Киргизию.
URA.Ru

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Экономист Кульбака: ЕЭП позволило сдерживать цены и развить конкуренцию на рынках
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Экономист Кульбака: «Тотальная монополия на рынке жилья не позволяет снизить цены»
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