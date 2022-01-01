НосЭкономист Кульбака: «Тотальная монополия на рынке жилья не позволяет снизить цены»Единое экономическое пространство (ЕЭП) помогло России, Белоруссии и Казахстану создать общий рынок, за счет которого внутри государств удерживаются цены, считает доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.Lenta.ruЕвразийский экономический союз (ЕАЭС) объединяет пять государств с общим населением 184 миллиона человек и совокупным ВВП по итогам 2019 года почти в два триллиона долларов.Lenta.ruНачалу интеграции предшествовал Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве (ЕЭП), который Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия утвердили 26 февраля 1999 года.Lenta.ruЕдиное экономическое пространство объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Россию и Киргизию.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист назвал неожиданный фактор, влияющий на рост цен в РФURA.Ru00:03Экономист Кульбака: ЕЭП позволило сдерживать цены и развить конкуренцию на рынкахLenta.ru22:01Экономист Кульбака: «Тотальная монополия на рынке жилья не позволяет снизить цены»Носвчера в 11:02Показать все источникиОценить15Поделиться