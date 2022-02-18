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Экономист Кульбака раскрыл сценарий выплаты россиянам денег от нефти

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил предложение выплачивать россиянам денег от добычи полезных ископаемых.
Московский Комсомолец
Экономист Николай Кульбака назвал возможную сумму ренты за нефтегазовые ресурсы для всех граждан России, комментируя соответствующее предложение зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата КПРФ Михаила Щапова.
Свободная Пресса
По оценкам экспертов, природная рента в России составляет около 1277 долларов на человека в год.
Московский Комсомолец
«Если взять условные 25% как реальную цифру, то получится, что годовая выплата каждому гражданину не превысит $500 (37,5 тысячи рублей) или $42 (3 тысячи рублей) в месяц», — сказал Кульбака.
Московский Комсомолец

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Экономист Кульбака раскрыл сценарий выплаты россиянам денег от нефти
Московский Комсомолец06:38
«Если как в Эмиратах»: сколько досталось бы россиянам от добычи нефти и газа
Свободная Пресса06:36
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