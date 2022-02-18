Экономист Николай Кульбака назвал возможную сумму ренты за нефтегазовые ресурсы для всех граждан России, комментируя соответствующее предложение зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата КПРФ Михаила Щапова.
В Кремле прокомментировали высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодной реакции тренера Этери Тутберидзе на прокат ее ученицы Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
Новость о начале маневров появилась после того, как РФ начала отвод войск на фоне завершения тренировок с белорусскими военнослужащими. dnr-hotline.ru ВСУ активно обстреливают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в ведомстве.