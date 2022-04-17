Будьте в Плюсе

Экономист Кульбака счел, что санкции против российской энергетики разгонят инфляцию

Западные страны перестанут вводить новые пакеты антироссийских санкций только в случае прекращения спецоперации России на Украине.
Lenta.ru
Самыми чувствительными мерами кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» назвал ограничения в энергетическом секторе.
Lenta.ru
Последствиями введения шестого пакета санкций, в который Европейский союз (ЕС) планирует включить меры против энергетического сектора и банков России, может стать девальвация рубля и рост потребительских цен, считает экономист.
Lenta.ru
Как ранее рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС разрабатывает шестой пакет антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине.
Lenta.ru

Интересное

Правительство России до 31 мая увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России до 31 мая увеличило действующие экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений.
Lenta.ru03:45

Премьер Италии Драги назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное давление на Москву и будет обсуждаться на следующей встрече руководства ЕС, где получает все больше поддержки.
РИА Новости04:46

Минобороны заявило об освобождении удерживавшихся в мечети заложников в Мариуполе

Российские бойцы из группы специального назначения освободили заложников, которые удерживались украинскими националистами в мечети в Мариуполе.
Lenta.ru04:30

В МВД России рассказали о нарушениях среди мигрантов за первые два месяца 2022 года

Министерство иностранных дел России выявило за два месяца текущего года больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее.
RT на русском01:41

Володин считает, что Зеленский хочет выиграть время, обращаясь к НАТО за военной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам с РФ хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.
ТАСС01:35

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что Болгария не ответила на ноту о возвращении моряков

МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока не получил, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости03:42

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.
РИА Новости19:55

Гендир сервиса «Сравни» Леонидов перечислил льготы для людей предпенсионного возраста

Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России при получении статуса предпенсионера могут подать заявление на различные льготы, среди которых налоговые и транспортные.
Газета.Ru01:59

СБУ оставила перед бегством из Херсона группу для диверсий в тылу российских войск

"Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пояснил сотрудник российских силовых структур.
РИА Новости23:59

Турция запустит новую авиакомпанию Southwind для перевозки россиян в конце мая

Ранее в апреле власти Турции объявили о запуске новой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на местные курорты.
Lenta.ruвчера в 10:05