Газета.RuЭкономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газаКандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа.Комсомольская правдаЭкономист Николай Кульбака назвал "Газете.Ru" приблизительный размер ренты за природные богатства страны для всех россиян.ГЛАС.RUПо мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата Михаила Щапова, российские граждане имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов.Газета.Ru«Если взять условные 25% как реальную цифру, то получится, что годовая выплата каждому гражданину не превысит $500 (37,5 тысячи рублей) или $42 (3 тысячи рублей) в месяц», — сказал Кульбака.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКомсомольская правдаГЛАС.RUОбщественная служба новостейАБНSolenka.infoПодробнее о событииЭкономист Кульбака назвал возможную сумму выплат для россиян от добычи нефти и газаКомсомольская правда09:47Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газаГазета.Ru04:09Самое цитируемоеЭкономист Кульбака раскрыл сценарий выплаты россиянам денег от нефтиМосковский Комсомолец06:38Экономист Кульбака: граждане в РФ могли бы получать по 500 долларов от добычи нефти и газаАБН08:33Экономист Кульбака: граждане в РФ могли бы получать по 500 долларов от добычи нефти и газаГЛАС.RU08:22Экономист Кульбака: граждане РФ могли бы получать по 500 долларов от добычи нефти и газаBanki Loans07:15Экономист заявил, что россияне могли бы получать 500 долларов в год от добычи нефтиLenta.ru09:01Показать ещёОценить227Поделиться