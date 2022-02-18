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Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа.
Комсомольская правда
Экономист Николай Кульбака назвал "Газете.Ru" приблизительный размер ренты за природные богатства страны для всех россиян.
ГЛАС.RU
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата Михаила Щапова, российские граждане имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов.
Газета.Ru
«Если взять условные 25% как реальную цифру, то получится, что годовая выплата каждому гражданину не превысит $500 (37,5 тысячи рублей) или $42 (3 тысячи рублей) в месяц», — сказал Кульбака.
Московский Комсомолец

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Экономист Кульбака назвал возможную сумму выплат для россиян от добычи нефти и газа
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Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа
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