Будьте в Плюсе

Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил предложение выплачивать россиянам деньги от добычи полезных ископаемых.
Московский Комсомолец
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата Михаила Щапова, российские граждане имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов.
Газета.Ru
По оценкам экспертов, природная рента в России составляет около 1277 долларов на человека в год.
Московский Комсомолец
«Если взять условные 25% как реальную цифру, то получится, что годовая выплата каждому гражданину не превысит $500 (37,5 тысячи рублей) или $42 (3 тысячи рублей) в месяц», — сказал Кульбака.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Экономист Кульбака: граждане РФ могли бы получать по 500 долларов от добычи нефти и газа
Banki Loans07:15
Россиянам назвали возможную сумму выплат от добычи нефти
Общественная служба новостей07:09
Экономист Кульбака раскрыл сценарий выплаты россиянам денег от нефти
Московский Комсомолец06:38
«Если как в Эмиратах»: сколько досталось бы россиянам от добычи нефти и газа
Свободная Пресса06:36
Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа
Газета.Ru04:09

Интересное

Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде.
RT на русском06:57

ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране

Информационные агентства сообщают со ссылкой на источники, что Центральный банк России подготовил два законопроекта: о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах до 1 млн руб. за нарушение этих требований.
Коммерсантъ07:13

Мосгорсуд не стал конфисковывать 62 участка и семь домов у семьи экс-сотрудника ФСБ

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры РФ о конфискации 62 участков и семи домов у семьи бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс03:45

В московском метро двое мужчин избили полицейских

В московском метро на станции «Тульская» двое мужчин избили двух полицейских после требования пройти в комнату полиции для установления личности.
Московский Комсомолец02:40

Глава МИД России Лавров призвал США следовать принципу «пацан сказал – пацан сделал»

Лавров объяснил важность договора фразой «пацан сказал — пацан сделал».
Lenta.ru06:10

В ДНР предотвратили теракт на нефтебазе в Еленовке

Представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском07:31

Лидер «Батькивщины» Тимошенко призвала власти Украины добиться от МВФ списания долгов

Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.
РИА Новости07:09

ETNT: диабет, ожирение и курение провоцируют рак поджелудочной железы

"Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — рассказал главный врач британской благотворительной организации Diabetes UK Дэниел Ховарт.
Газета.Ru06:06

Путин тепло поприветствовал Лукашенко перед переговорами в Кремле

Президенты тепло поприветствовали друг друга и обнялись. Начало переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.
Life.ru06:31