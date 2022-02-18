По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата Михаила Щапова, российские граждане имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов.
Информационные агентства сообщают со ссылкой на источники, что Центральный банк России подготовил два законопроекта: о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах до 1 млн руб. за нарушение этих требований.
Представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.
"Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — рассказал главный врач британской благотворительной организации Diabetes UK Дэниел Ховарт.