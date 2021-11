Вышел «The Beatles: Get Back» Питера Джексона

Вышел "The Beatles: Get Back" Питера Джексона Стриминговый сервис Disney + показывает документальный сериал Питера Джексона "The Beatles: Get Back", собранный из материалов, снятых для фильма Майкла Линдси-Хогга "Let It Be" (1970).