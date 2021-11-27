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Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 года

Однако не стоит исключать и вариант повторения кризиса марта 2020 года, когда российская валюта просела к американской до 82 рублей за доллар.
Газета.Ru
По словам экономиста Татьяны Куликовой, нефтяная интервенция президента США Джо Байдена, пусть и с запозданием, но принесла свои плоды, ускорив падение курса российской валюты.
Газета.Ru
Ситуацию сейчас спасают договоренности ОПЕК+, которые в том числе помогают рублю не подняться выше соотношения 80 к 1.
Газета.Ru
Относительное же смягчение масштабной конъюнктуры может способствовать стабилизации ценового коридора на 1-2 рубля ниже.
АБН

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