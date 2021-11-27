Газета.RuЭкономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 годаОднако не стоит исключать и вариант повторения кризиса марта 2020 года, когда российская валюта просела к американской до 82 рублей за доллар.Газета.RuПо словам экономиста Татьяны Куликовой, нефтяная интервенция президента США Джо Байдена, пусть и с запозданием, но принесла свои плоды, ускорив падение курса российской валюты.Газета.RuСитуацию сейчас спасают договоренности ОПЕК+, которые в том числе помогают рублю не подняться выше соотношения 80 к 1.Газета.RuОтносительное же смягчение масштабной конъюнктуры может способствовать стабилизации ценового коридора на 1-2 рубля ниже.АБНЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетербургский дневникЭкономика сегодняРЕН ТВMagadanMedia.ruГлагоLFBM.ruАБНLife.ruИА Красная ВеснаНародные новостиТерритория новостейТИАФАНSolenka.infoИзвестияРоссийская газетаАктуальные НовостиПолитРоссияТелеканал 360°Комсомольская правдаПодробнее о событииЭксперт Куликова допустила снижение рубля до 80 единиц за долларЭкономика сегодня04:08Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 годаГазета.Ruвчера в 13:06Самое цитируемоеЭкономист Куликова: курс рубля продолжит падать до конца 2021 годаТелеканал 360°05:19Эксперты предрекли рублю падение к концу года по отношению к долларуLenta.ru05:02Экономист Куликова не исключила снижения рубля в конце 2021 годаКомсомольская правда05:26Экономист назвал способ смягчения инфляции в РФBanki Loans04:03Экономист назвал факторы, которые приблизят курс доллара к 80 рублямРоссийская газета22:00Показать ещёОценить101Поделиться