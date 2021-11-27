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Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 года

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты уверены, что тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится и в следующем месяце.
Газета.Ru
По словам экономиста Татьяны Куликовой, нефтяная интервенция президента США Джо Байдена, пусть и с запозданием, но принесла свои плоды, ускорив падение курса российской валюты.
Газета.Ru
Ситуацию сейчас спасают договоренности ОПЕК+, которые в том числе помогают рублю не подняться выше соотношения 80 к 1.
Газета.Ru
На «просадку» рубля к доллару влияет ситуация вокруг Украины.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Куликова не исключила снижения рубля в конце 2021 года
Комсомольская правда05:26
Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 года
Газета.Ruвчера в 13:06
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