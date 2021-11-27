Газета.RuЭкономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 годаОпрошенные "Газетой.Ru" эксперты уверены, что тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится и в следующем месяце.Газета.RuПо словам экономиста Татьяны Куликовой, нефтяная интервенция президента США Джо Байдена, пусть и с запозданием, но принесла свои плоды, ускорив падение курса российской валюты.Газета.RuСитуацию сейчас спасают договоренности ОПЕК+, которые в том числе помогают рублю не подняться выше соотношения 80 к 1.Газета.RuНа «просадку» рубля к доллару влияет ситуация вокруг Украины.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетербургский дневникЭкономика сегодняMagadanMedia.ruLife.ruFBM.ruТерритория новостейАБНSolenka.infoИА Красная ВеснаРЕН ТВПолитРоссияКомсомольская правдаФАННародные новостиТелеканал 360°Российская газетаИзвестияАктуальные НовостиПодробнее о событииЭкономист Куликова не исключила снижения рубля в конце 2021 годаКомсомольская правда05:26Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 годаГазета.Ruвчера в 13:06Самое цитируемоеЭксперты предрекли рублю падение к концу года по отношению к долларуLenta.ru05:02Эксперт Куликова допустила снижение рубля до 80 единиц за долларЭкономика сегодня04:08Экономист назвал способ смягчения инфляции в РФBanki Loans04:03Экономист назвал факторы, которые приблизят курс доллара к 80 рублямРоссийская газета22:00Экономист Куликова: курс рубля продолжит падать до конца 2021 годаТелеканал 360°05:19Показать ещёОценить75Поделиться