Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".
В основу устройства ляжет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G: 1 ядро с частотой4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78) 3 ядра с частотой2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78) 4 ядра с частотой9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55) Pro версия получит чип Qualcomm Snapdragon 778G+, с графическим процессором Adreno 642L.
«Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», — заявили в ведомстве На место вызвана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.