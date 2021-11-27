Главврач больницы имени Филатова Вечорко заявил об отсутствии диалога с антипрививочниками

Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".