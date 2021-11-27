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Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 года

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Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты уверены, что тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится и в следующем месяце.
Газета.Ru
«Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше», — заявил директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Известия
По словам экономиста Татьяны Куликовой, нефтяная интервенция президента США Джо Байдена, пусть и с запозданием, но принесла свои плоды, ускорив падение курса российской валюты.
Газета.Ru
В настоящее время ситуацию пытаются исправить договоренности ОПЕК+, которые также помогают российской валюте не подняться выше 80 рублей за доллар.
АБН

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