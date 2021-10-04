Экономист Алексей Кущ заявил, что газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом говорится в его статье для издания «Главред».В источнике
Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) 30 сентября разъяснили, что владельцы автомобилей, у которых срок действия диагностических карт заканчивается после 1 октября 2021 года, должны проходить технический осмотр в обычном порядке, установленном законом о техническом осмотре.