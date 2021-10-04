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Экономист Кущ: «газовая инквизиция» на Украине очистит экономику морозом и тарифами

Экономист Алексей Кущ заявил, что газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом говорится в его статье для издания «Главред».В источнике

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Экономист Кущ предсказал возникновение «газовой инквизиции» на Украине для «очищения»
Banki Loans00:53
Украинский экономист предрек стране «газовую инквизицию»
URA.Ru00:21
Экономист Кущ предрек Украине «газовую инквизицию»
РИА Новости23:11
Украине предрекли возникновение «газовой инквизиции»
РЕН ТВ00:07
Экономист Кущ: «газовая инквизиция» на Украине очистит экономику морозом и тарифами
Lenta.ru23:47
Экономист Кущ предрек Украине «газовую инквизицию»
Газета.Ru23:26
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Life.ru00:15

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