Первой на ум приходит евро, однако возвышению единой европейской валюты мешают проблемы, созданные самим же Евросоюзом, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция велась в YouTube международной организации.