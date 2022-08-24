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Экономист Кузнецов: возвышению евро мешают созданные самим же Евросоюзом проблемы

Первой на ум приходит евро, однако возвышению единой европейской валюты мешают проблемы, созданные самим же Евросоюзом, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
ПРАЙМ
Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов побудила многие страны мира увеличить долю торговли и резервов в нацвалютах и в целом поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире.
ПРАЙМ
Однако заменить валюту одной из главных экономик мира (15,7% мирового ВВП) и крупнейшей военной державы может лишь валюта столь же мощной страны.
ПРАЙМ
В итоге доля расчетов в евро сократилась до 36,6%, что является минимальным показателем за последний год.
SIA.ru

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Экономист Кузнецов: возвышению евро мешают созданные самим же Евросоюзом проблемы
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