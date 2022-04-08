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Экономист Локтюхов: доллар может снизиться до 60 рублей в отсутствие мер со стороны ЦБ

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов оценил возможность снижения курса доллара до 60 рублей.
Lenta.ru
Локтюхов заявил, что в случае невмешательства Центробанка РФ курс доллара может снизиться до рекордных 60-65 рублей.
АБН
Аналитик Евгений Локтюхов в беседе с изданием «Коммерсант
» рассказал, что в результате продаж валютной выручки экспортерами и падения интереса населения к доллару рубль продолжит укреплять свои позиции.
АБН
«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту».
URA.Ru

Подробнее о событии

Экономист Локтюхов ожидает снижения стоимости доллара до 60 рублей
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