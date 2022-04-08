Lenta.ruЭкономист Локтюхов: доллар может снизиться до 60 рублей в отсутствие мер со стороны ЦБРуководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов оценил возможность снижения курса доллара до 60 рублей.Lenta.ruЛоктюхов заявил, что в случае невмешательства Центробанка РФ курс доллара может снизиться до рекордных 60-65 рублей.АБНАналитик Евгений Локтюхов в беседе с изданием «Коммерсант» рассказал, что в результате продаж валютной выручки экспортерами и падения интереса населения к доллару рубль продолжит укреплять свои позиции.АБН«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту».URA.RuЧитать далееСвернутьАБНАБНZAB.RUSolenka.infoМедиаПотокФАНПодробнее о событииЭкономист Локтюхов ожидает снижения стоимости доллара до 60 рублейФАН06:47Курс доллара откатился к значениям середины февраляКоммерсантъвчера в 16:17Самое цитируемоеЛоктюхов заявил, что доллар может упасть до 60 рублей при отсутствии мер со стороны ЦБ РФАБН05:03Экономист Локтюхов: доллар может снизиться до 60 рублей в отсутствие мер со стороны ЦБLenta.ru23:04Экономист Локтюхов допустил снижение доллара до 60 рублей в отсутствие мер со стороны ЦБИА SM-News02:59Аналитик Локтюхов: доллар может упасть до 60 рублейПервый Севастопольский02:05Аналитик анонсировал снижение доллара до 60 рублейURA.Ru01:47Локтюхов заявил, что доллар может упасть до 60 рублей в отсутствие мер со стороны ЦБ РФSolenka.info03:23Показать ещёОценить145Поделиться