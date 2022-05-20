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Экономист Лосев сообщил, что в США ожидается резкий скачок инфляции

С 2020 года — начала пандемии COVID-19 — мировой рост потребительских цен наблюдался практически во всех странах мира.
ПРАЙМ
Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал
 резкий скачок инфляции в США.
Lenta.ru
"Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты", — отметил он.
ПРАЙМ
ФРС США ограничен в инструментах денежно-кредитной политики для поддержания ВВП страны и устойчивости доллара, поэтому регулятор вынужден осуществлять вливания в свою экономику через увеличение внешнего долга и денежной массы.
ПРАЙМ

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Экономист Лосев: в США будет скачок инфляции и удар по доллару со стороны цифровых валют
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Экономист Лосев: в США будет скачок инфляции и удар по доллару со стороны цифровых валют
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