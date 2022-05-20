"Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты", — отметил он.
ФРС США ограничен в инструментах денежно-кредитной политики для поддержания ВВП страны и устойчивости доллара, поэтому регулятор вынужден осуществлять вливания в свою экономику через увеличение внешнего долга и денежной массы.
Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами из стран G7, передает The Wall Street Journal.