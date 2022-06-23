Будьте в Плюсе

Экономист Марголин счел, что рассчитывать на повышение ставок по вкладам не стоит

К введению отрицательной процентной ставки по валютным вкладам юридических лиц надо подходить очень аккуратно, заявил в беседе с «БИЗНЕС Online» директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.
БИЗНЕС Online
Прежде чем вводить такие ставки, надо ответить на ряд вопросов, считает экономист.
Lenta.ru
Ранее правительство поддержало законопроект, разрешающий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц, в том числе по действующим договорам.
Lenta.ru
Например, не приведет ли эта мера к оттоку денег из банка, поскольку клиенты подумают, что вместо получения дохода, пусть и небольшого, их заставляют платить за хранение денег по аналогии с физическими лицами, арендующими банковскую ячейку.
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Экономист Марголин рассказал о неоднозначных последствиях отрицательной ставки по вкладам
Lenta.ru11:23
Экономист прокомментировал планы ввести отрицательные ставки по валютным вкладам для юрлиц
БИЗНЕС Online06:17
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