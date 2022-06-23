К введению отрицательной процентной ставки по валютным вкладам юридических лиц надо подходить очень аккуратно, заявил в беседе с «БИЗНЕС Online» директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.
Например, не приведет ли эта мера к оттоку денег из банка, поскольку клиенты подумают, что вместо получения дохода, пусть и небольшого, их заставляют платить за хранение денег по аналогии с физическими лицами, арендующими банковскую ячейку.
«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина России Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека», — приводит его слова ТАСС.
В гимназии №9 Екатеринбурга ученикам запретили петь на выпускном песни «Владивосток 2000» и «До свиданья» группы «Мумий Тролль» и Земфиры, сообщил сооснователь и директор сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев.