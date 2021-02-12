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Экономист дал прогноз курса доллара

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин дал прогноз относительно курса доллара. В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в ближайшие один — два месяца показатель, скорее всего, останется в диапазоне 73—77 рублей.В источнике
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Экономист спрогнозировал курс доллара к весне 2021 года

Курс доллара в течение ближайших одного-двух месяцев, скорее всего, останется в диапазоне 73–77 рублей, рассказал «Известиям» доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в пятницу, 12 февраля.
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