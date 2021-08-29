«Путинские» 10 000 рублей единоразовой выплаты пенсионеры на руки еще не получили, а некоторые экономисты уже советуют нам не торопиться. И использовать эту сумму как инвестицию. То есть вложить в какое-то коммерческое предприятие и тем самым не просто сохранить деньги, но еще их и преумножить.
Совместно с брендом Halston развлекательный гигант выпустил капсульную коллекцию вечерних платьев — они основаны на эскизах американского дизайнера Роя Холстона и были показаны в сериале, посвященном истории его жизни.
Сертифицированный патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите белых халатов затронул тему вакцинации, назвав прививочную кампанию против COVID-19 «насилием иглой», сообщает региональный портал lentachel.ru.