«Путинские» 10 000 рублей единоразовой выплаты пенсионеры на руки еще не получили, а некоторые экономисты уже советуют нам не торопиться. И использовать эту сумму как инвестицию. То есть вложить в какое-то коммерческое предприятие и тем самым не просто сохранить деньги, но еще их и преумножить.

Московский Комсомолец 27 августа в 10:07