Будьте в Плюсе

Экономист Масленников рассказал пенсионерам, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников в интервью изданию "Московский комсомолец" назвал выгодный способ инвестирования выплаты для пенсионеров в 10 тысяч рублей.
ПРАЙМ
Масленников добавил, что сейчас средняя максимальная ставка топ-10 ведущих российских банков составляет 6,61% годовых.
ПРАЙМ
Экономист также посоветовал через банки или финансовых посредников купить облигации федерального займа.
ПРАЙМ
Также Масленников сказал, что средства можно разделить на несколько частей, а потом вложить в активы или положить в банк на депозит.
Banki Loans

С чего всё началось

Экономист посоветовал, как лучше потратить 10 000 рублей выплаты пенсионерам
«Путинские» 10 000 рублей единоразовой выплаты пенсионеры на руки еще не получили, а некоторые экономисты уже советуют нам не торопиться. И использовать эту сумму как инвестицию. То есть вложить в какое-то коммерческое предприятие и тем самым не просто сохранить деньги, но еще их и преумножить.
Московский Комсомолец27 августа в 10:07

Подробнее о событии

Экономист Тереладзе посоветовал пенсионерам, куда вложить выплаты в 10 тысяч рублей
ФАН23:00
Экономист Масленников рассказал пенсионерам, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей
Lenta.ruвчера в 16:36
Пенсионерам посоветовали, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей
Life.ru27 августа в 13:24
Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей
Экономика сегоднявчера в 03:42
Экономист Масленников рассказал, куда можно вложить «президентские» 10 тысяч рублей
Народные новостивчера в 03:38
Экономист Масленников посоветовал пенсионерам инвестировать выплату 10 тыс. руб
Banki Loansвчера в 06:32
Экономист посоветовал, как лучше потратить 10 000 рублей выплаты пенсионерам
Московский Комсомолец27 августа в 10:07

Интересное

Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

«Голубой» и «Золотой» орбитальные аппараты НАСА отправятся на Марс в 2024 году

НАСА объявило о выборе двух космических аппаратов с названиями «Синий» (Blue) и «Золотой» (Gold), которые будут запущены в окне Марса 2024 года, для прибытия на Красную планету в 2026 году.
Территория новостейвчера в 20:08

«Веном 2»: студия Sony показала новые кадры с Карнажем, Эдди Броком и злодейкой Визг

Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена На изображениях представлены симбиоты Веном и Карнаж, которые готовятся к битве, сам Эдди Брок (Том Харди), детектив Патрик Маллиган (Стивен Грэм), Энн Вейинг (Мишель Уильямс), а также Фрэнсис Баррисон/Визг (Наоми Харрис).
Канобувчера в 13:03