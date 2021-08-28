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Экономист Масленников рассказал пенсионерам, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников в интервью изданию "Московский комсомолец" назвал выгодный способ инвестирования выплаты для пенсионеров в 10 тысяч рублей.
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Российские пенсионеры скоро смогут получить единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей.
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Масленников добавил, что сейчас средняя максимальная ставка топ-10 ведущих российских банков составляет 6,61% годовых.
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Экономист также посоветовал через банки или финансовых посредников купить облигации федерального займа.
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С чего всё началось

Экономист посоветовал, как лучше потратить 10 000 рублей выплаты пенсионерам
«Путинские» 10 000 рублей единоразовой выплаты пенсионеры на руки еще не получили, а некоторые экономисты уже советуют нам не торопиться. И использовать эту сумму как инвестицию. То есть вложить в какое-то коммерческое предприятие и тем самым не просто сохранить деньги, но еще их и преумножить.
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Экономист Масленников рассказал пенсионерам, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей
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