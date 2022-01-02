Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников назвал среди слабых мест реформ, которые провели после развала СССР, затяжной характер и нереализованность в полном объеме.
Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев согласился с тем, что проведение реформ 1992 года было продиктовано экономическим кризисом в стране, коллапсом потребительского рынка и финансового сектора.
В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Как сообщает Ufanotes.ru, специалисты рассказали, что для того, чтобы поддерживать нормальный уровень кровяного давления, необходимо употреблять много овощей и фруктов, потому что в них много, витаминов, калия и других минералов, способствующих нормальному пищеварению.