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Экономист Масленников считает, что реформы 1992 года нужно было проводить раньше

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников назвал среди слабых мест реформ, которые провели после развала СССР, затяжной характер и нереализованность в полном объеме.
Lenta.ru
Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев согласился с тем, что проведение реформ 1992 года было продиктовано экономическим кризисом в стране, коллапсом потребительского рынка и финансового сектора.
Lenta.ru
Реформы правительства Бориса Ельцина и Егора Гайдара стартовали в России 2 января 1992 года.
URA.Ru
Тогда, в период до 15 декабря 1992 года, были проведены либерализация розничных цен, либерализация внешней торговли, реорганизация налоговой системы, что привело к переходу РФ к рыночной экономике.
URA.Ru

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