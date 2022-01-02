Lenta.ruЭкономист Масленников считает, что реформы 1992 года нужно было проводить раньшеРуководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников назвал среди слабых мест реформ, которые провели после развала СССР, затяжной характер и нереализованность в полном объеме.Lenta.ruПервый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев согласился с тем, что ситуация в стране вынуждала реагировать быстро.URA.RuРеформы правительства Бориса Ельцина и Егора Гайдара стартовали в России 2 января 1992 года.URA.RuТогда, в период до 15 декабря 1992 года, были проведены либерализация розничных цен, либерализация внешней торговли, реорганизация налоговой системы, что привело к переходу РФ к рыночной экономике.URA.RuЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЭкономист Масленников: реформы 1992 года не были реализованы в полном объемеИзвестия08:11Экономист Масленников назвал слабые места реформ в 1990-еURA.Ru23:02Самое цитируемоеЭксперт Масленников назвал недостатки реформ после распада СССРЭкономика сегодня03:57Названы слабые места реформ после распада Советского СоюзаМосковский Комсомолец03:32Экономист Масленников назвал реформы 1990-х годов в России «мерами скорой помощи»ФАН03:14Экономист Масленников считает, что реформы 1992 года нужно было проводить раньшеLenta.ru02:39Показать ещёОценить53Поделиться