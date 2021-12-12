Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников заявил, что в декабре вырастут в цене почти все продукты, традиционные для стола на Новый год.
В La Stampa отметили, что визит российского лидера Владимира Путина в Индию перед онлайн встречей с американским коллегой Джо Байденом для подписания соглашения о военной помощи со стороны Нью-Дели, который является противником Пекина, символизирует о том, что Китаю придется в будущем «отпустить» Россию.
Преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в Нью-Йорке выросли на 361%, согласно данным, представленным на пресс-конференции управлением полиции, сообщает 11 декабря издание The Hill.
В Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции умерли уже 800 тыс. человек, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 12 декабря, отмечая, что всплеск смертей еще предстоит в связи с распространением нового штамма «Омикрон».