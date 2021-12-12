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Экономист Масленников: в декабре вырастут цены на все продукты для новогоднего стола

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников заявил, что в декабре вырастут в цене почти все продукты, традиционные для стола на Новый год.
Lenta.ru
По словам Масленникова, средний новогодний чек, включая подарки, подорожал на 3,5 тысячи рублей.
Lenta.ru
За год на 19% увеличилась стоимость свежих фруктов и овощей.
Московский Комсомолец
Помимо подорожания рыбы и красной икры, россиян ждёт рост цен на сырокопчёные и сыровяленые колбасы, а также яйца.
Секрет фирмы

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Экономисты Масленников и Марголин: в декабре подорожают продукты для новогоднего застолья
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