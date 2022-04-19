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Экономист Масленников предрек России возвращение в СССР из-за госрегулирования цен

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников предрек России возвращение в СССР после введения госрегулирования цен.
Lenta.ru
Эксперт полагает, что после начала регулирования рынка зерна придется регулировать рынок мяса, а затем и растениеводческой продукции.
Московский Комсомолец
Масленников пояснил, что стимулирование предложения и создание условий для ведения бизнеса гораздо сложнее, чем сообщить регионам о введении заградительных цен на определенные продуктовые элементы.
Московский Комсомолец
Тем временем комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель.
Lenta.ru

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России предсказали возврат в СССР в случае введения госрегулирования цен
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