Экономист Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» рассказал, когда у российского рубля появится «второе дыхание». Укрепление позиций отечественной валюты произойдёт при её адаптации к реальным или мнимым угрозам Запада о введении очередных санкций.

С чего всё началось Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание» "Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров. ПРАЙМ вчера в 23:06