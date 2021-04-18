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Экономист Михаил Зельцер: Рубль укрепится при его адаптации к новым санкциям Запада

Экономист Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» рассказал, когда у российского рубля появится «второе дыхание». Укрепление позиций отечественной валюты произойдёт при её адаптации к реальным или мнимым угрозам Запада о введении очередных санкций.В источнике
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С чего всё началось

Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»

"Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров.
ПРАЙМвчера в 23:06

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, когда окрепнет рубль

Телеканал 360°вчера в 00:50

Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»

ПРАЙМвчера в 23:06

Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»

Lenta.ruвчера в 00:04

Эксперт раскрыл время прихода «второго дыхания» к рублю

РЕН ТВвчера в 00:04

Эксперт рассказал, когда укрепится рубль

Вести.Ruвчера в 00:01

Эксперт сказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

РИА Новостивчера в 23:21

Экономист Зельцер рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

Российская газетавчера в 00:35
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Германия обещает помощь местным кадрам после вывода войск из Афганистана

Готовность вывезти некоторых афганских сотрудников в Германию после вывода своих войск из Афганистана выразило немецкое военное руководство, об этом заявила 18 апреля в интервью информационному агентству DPA министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
ИА Красная Веснавчера в 10:19

Средняя доходность по пенсионным накоплениям в НПФ составила 5,2%

Банк России сообщил, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2020 года начислили на счета застрахованных лиц средневзвешенную доходность по пенсионным накоплениям 5,2% годовых, что оказалось выше уровня инфляции за год (4,9%).
Долг.рф16 апреля в 04:58