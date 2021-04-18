Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Актуальные Новости

Экономист Михаил Зельцер: Рубль укрепится при его адаптации к новым санкциям Запада

Экономист Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» рассказал, когда у российского рубля появится «второе дыхание». Укрепление позиций отечественной валюты произойдёт при её адаптации к реальным или мнимым угрозам Запада о введении очередных санкций.В источнике
Актуальные Новости
АБН
Территория новостей
Общественная служба новостей
Царьград
Вечерняя Москва
Газета.Ru
Политика Сегодня
URA.Ru
Радио Sputnik
Центральная Служба Новостей
Московский Комсомолец
Народные новости
Life.ru
Внешнеэкономические связи
ГЛАС.RU
Республиканская Телевизионная Сеть
Live24
Экономика сегодня
Kadara.ru
Южный Федеральный
РИА Новости
Северпост
Что происходит
ПолитРоссия
iReactor
Deita.ru
Аргументы недели
Дни24
СОВА
С чего всё началось

Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»

"Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров.
ПРАЙМвчера в 23:06

Подробнее о событии

Эксперт раскрыл время прихода «второго дыхания» к рублю

РЕН ТВвчера в 00:04

Экономист назвал сроки укрепления рубля

URA.Ruвчера в 00:05

Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»

Lenta.ruвчера в 00:04

Россиянам рассказали, когда окрепнет рубль

Телеканал 360°вчера в 00:50

Эксперт рассказал, когда укрепится рубль

Вести.Ruвчера в 00:01

Эксперт сказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

РИА Новостивчера в 23:21

Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»

ПРАЙМвчера в 23:06
Интересное

Премьер Чехии заявил, что Росатом не допустят к тендеру на достройку АЭС «Дукованы»

По мнению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, чешские власти не допустят российскую госкорпорацию "Росатом" к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны.
Комсомольская правдавчера в 16:02