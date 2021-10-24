Газета.RuЭкономист Миронов предложил ввести талоны на еду из-за роста ценВ связи с масштабным ростом цен на продовольствие в мировой и российской экономике правительство может принять решение о введении талонов на еду для наименее обеспеченных слоев населения.URA.RuГлавный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предрек введение продовольственных талонов в России для наиболее бедных слоев населения.Lenta.ruЦентробанк РФ пришел к выводу, что по итогам года инфляция в России вырастет до 7,9 процента.Smotrim.ruЭкономист Александр Данилов ранее спрогнозировал, что в декабре текущего года может произойти рост цен на продукты, непродовольственные товары, а также ряд услуг.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетербургский дневникФАНРамблерLive24ПолитРоссияТелеканал 360°РидусПрофильУралинформбюроЭкономика сегодняГЛАС.RUПодробнее о событииЭкономист Миронов призвал обеспечить незащищенные слои населения талонами на едуФАН09:22Вместо выплат: Эксперт предрек введение талонов на еду в РоссииРамблер05:28Экономист Миронов сообщил, что в России могут ввести талоны на еду из-за роста ценТелеканал 360°07:56Аналитик предрек введение талонов на еду из-за роста ценURA.Ru04:57Самое цитируемое«Вернемся в СССР»: экономист Миронов предложил ввести в РФ талоны на продукты питанияBanki Loans06:58Аналитик Миронов: было бы правильно ввести талоны на еду для бедных слоев населенияLenta.ru06:26Экономист предложил вернуться к советской практикеSmotrim.ru08:03Показать ещёОценить283Поделиться