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Экономист Миронов предложил ввести талоны на еду из-за роста цен

В связи с масштабным ростом цен на продовольствие в мировой и российской экономике правительство может принять решение о введении талонов на еду для наименее обеспеченных слоев населения.
URA.Ru
Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предрек введение продовольственных талонов в России для наиболее бедных слоев населения.
Lenta.ru
Центробанк РФ пришел к выводу, что по итогам года инфляция в России вырастет до 7,9 процента.
Smotrim.ru
Экономист Александр Данилов ранее спрогнозировал, что в декабре текущего года может произойти рост цен на продукты, непродовольственные товары, а также ряд услуг.
Экономика сегодня

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