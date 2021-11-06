Будьте в Плюсе

Экономист Миронов предупредил о росте цен на технику и продукты к Новому году

Стоимость пяти категорий товаров возрастет к Новому году.
Экономика сегодня
Например, спрос на продукцию Apple в мире не удовлетворен – сокращается производство, что вызывает дефицит и рост цен.
ТВК
Экономист предупредил россиян и о подорожании продуктов.
Lenta.ru
В частности, к Новому году вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые экспортируются в большом количестве.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Миронов: к Новому году подорожают мобильники, бытовая техника, авто, гречка и консервы
ПРАЙМвчера в 19:23
Экономист ВШЭ назвал 5 товаров, которые подорожают к Новому году
URA.Ru6 ноября в 11:02
Самое цитируемое
Экономист Миронов предупредил о подорожании консервов и iPhone к Новому году
ФАНвчера в 19:06
Экономист ВШЭ Валерий Миронов: к Новому году подорожают смартфоны и некоторые продукты
Телеканал 360°6 ноября в 15:32
Экономист ВШЭ Миронов: техника, авто, iPhone, гречка и консервы подорожают к Новому году
Lenta.ru6 ноября в 15:01
Экономист предупредил о подорожании айфонов и гречки в России
Секрет фирмы6 ноября в 12:49
Экономист Миронов предупредил о росте цен на технику и продукты к Новому году
Экономика сегоднявчера в 17:49

Интересное

Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России

Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.
ТАСС16:08

В США создали деревянный нож, который превзошёл по остроте стальные аналоги

Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки, которые представляют Мэрилендский университет, представили интересный экологичный способ производства острых ножей, при этом в качестве материала они использовали дерево.
FBM.ruвчера в 03:05

Вологодский астроном показал всем Альдебаран

Вологодский астроном Александр Смирнов опубликовал на своём видеоканале «AstroChannel» результаты наблюдений за звездой Альдебаран и карликовой планетой Церерой, вращающейся в поле астероидов между Марсом и Юпитером.
Gorodvo.ruвчера в 09:12