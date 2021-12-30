Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью RT объяснил, почему стоимость газа в Европе упала до 1000 долларов за тысячу кубометров.
Ученые Университета Дьюка в США показали, что занятия музыкой или изучение языков помогают создать когнитивный резерв, что связано со снижением риска развития нейропатологий в мозге стареющего человека.
Запущенный 25 декабря телескоп Джеймса Уэбба, преемник Хаббла, пересек орбиту Луны, а также испытал свою высокоскоростную антенну для передачи данных дважды в день и начал установку солнцезащитного экрана.