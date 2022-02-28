Lenta.ruЭкономист Мосейкин посоветовал россиянам не опустошать вклады и не скупать техникуРоссиянам не стоит опустошать вклады и скупать бытовую технику.Om1.ruСпециалисты посоветовали, как сохранить сбережения.Главный региональныйСнимать деньги со вкладов нет смысла, так как большие суммы денег на руках не нужны, а большая часть операций будет происходит без использования наличных.Banki LoansОтносительно того, стоит ли сейчас вкладывать рубли в валюту, экономисты разошлись во мнениях.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйСоловей.ИнфоУфимские ЗаметкиOm1.ruTopdaynews.ruТИАГЛАС.RUРамблерПодробнее о событииЭкономист Мосейкин посоветовал гражданам РФ не опустошать вклады и не скупать технику в 2022 годуBanki Loansвчера в 04:29Экономист Мосейкин посоветовал россиянам не опустошать вклады и не скупать техникуLenta.ru28 февраля в 10:52Самое цитируемоеЭкономисты посоветовали россиянам не опустошать вклады и не покупать техникуГлавный региональный28 февраля в 13:42Экономист Мосейкин рекомендовал гражданам в РФ не опустошать вклады и не скупать техникуУфимские Заметки28 февраля в 15:10Россиянам дали советы по сохранению сбереженийТУТ НЬЮС28 февраля в 14:08Экономист Мосейкин посоветовал россиянам не опустошать вклады и не скупать техникуOnline-buhuchet.ruвчера в 19:30Россиянам посоветовали не опустошать вклады и не закупать техникуРамблер28 февраля в 12:04Показать ещёОценить464Поделиться