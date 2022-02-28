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Экономист Мосейкин посоветовал россиянам не опустошать вклады и не скупать технику

Россиянам не стоит опустошать вклады и скупать бытовую технику.
Om1.ru
Специалисты посоветовали, как сохранить сбережения.
Главный региональный
Снимать деньги со вкладов нет смысла, так как большие суммы денег на руках не нужны, а большая часть операций будет происходит без использования наличных.
Banki Loans
Относительно того, стоит ли сейчас вкладывать рубли в валюту, экономисты разошлись во мнениях.
Lenta.ru

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Экономист Мосейкин посоветовал гражданам РФ не опустошать вклады и не скупать технику в 2022 году
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Экономист Мосейкин посоветовал россиянам не опустошать вклады и не скупать технику
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