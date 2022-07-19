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Экономист Мустаев исключил падение доллара ниже 50 рублей

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что курс рубля укрепляется благодаря ряду политических и экономических причин.
Lenta.ru
Денежные потоки при сложившихся ценах на энергоносители и невозможности долго держать выручку на заграничных счетах не оставляют "недружественным" валютам никаких шансов.
ПРАЙМ
Прежде всего, валютная интервенция: валюты “дружественных” стран будут влиять на доллар через кросс-курсы.
РИА Новости
Для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки, заключил эксперт.
РИА Новости

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Экономист Мустаев исключил падение доллара ниже 50 рублей
Lenta.ru19:17
Эксперт Мустаев заявил, что Банк России не допустит падения доллара ниже 50 рублей
РИА Новости18:29
Эксперт Мустаев заявил, что ослабить рубль могут интервенции в валютах дружественных стран
ПРАЙМ18:01
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