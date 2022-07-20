Газета.RuЭкономист Мустаев исключил падение курса доллара ниже 50 рублейПадение доллара до 30 рублей или ниже маловероятно, считает экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.Lenta.ruУкрепление рубля в сложившихся условиях вызвано не только политическими причинами.ПРАЙМЕсть несколько способов борьбы с укреплением нацвалюты, отметил Мустаев.РИА НовостиС помощью валютных интервенций в валютах дружественных стран, которые будут влиять на доллар через кросс-курсы.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаПетербургский дневникЭкономика сегодняРЕН ТВPrimpress.ruKrasnoyarskmedia.ruПодробнее о событииЭкономист Мустаев исключил падение курса доллара ниже 50 рублейГазета.Ru22:34Эксперт Мустаев исключил возможность падения доллара ниже отметки в 50 рублейПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭкономист Мустаев исключил падение доллара ниже 50 рублейМосковский Комсомолец02:46Финансист Мустаев перечислил факторы для ослабления рубляЭкономика сегодня23:09Экономист Мустаев назвал минимальным курс доллара в 50 рублейLenta.ru05:51Экономист назвал способы стабилизировать курс рубляРЕН ТВ20:23Эксперт Мустаев заявил, что Банк России не допустит падения доллара ниже 50 рублейРИА Новости18:29Показать ещёОценить291Поделиться