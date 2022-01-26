Доходы федерального бюджета в 2021 году составили 25,3 трлн руб., на 35% превысив план, заложенный в законе о бюджете от декабря 2020 года, пишет экономист Андрей Чернявский в обзоре под названием «Фискальное чудо 2021 года».
Основным источником налоговых сборов российского бюджета является НДС, доля которого (как внутреннего, так и на импортные товары) в общих доходах бюджета выросла с 27% в 2013–2014 годах до 36% по итогам прошлого года.
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.
США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Украина может не вступать в НАТО, но на ее территории разместят вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран альянса, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.