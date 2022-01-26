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Экономист НИУ ВШЭ Чернявский назвал доходы бюджета России в 2021 году «фискальным чудом»

В 2021 году доходы федерального бюджета России достигли 25,3 триллиона рублей.
Lenta.ru
По итогам года власти собрали более 300 млрд руб. «прочих» вывозных пошлин (не на углеводороды), следует из данных Казначейства на 1 января 2022 года.
РБК
Доходы федерального бюджета в 2021 году составили 25,3 трлн руб., на 35% превысив план, заложенный в законе о бюджете от декабря 2020 года, пишет экономист Андрей Чернявский в обзоре под названием «Фискальное чудо 2021 года».
SIA.ru
Основным источником налоговых сборов российского бюджета является НДС, доля которого (как внутреннего, так и на импортные товары) в общих доходах бюджета выросла с 27% в 2013–2014 годах до 36% по итогам прошлого года.
РБК

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Доходы бюджета РФ в прошлом году названы «фискальным чудом»
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