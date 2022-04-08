Lenta.ruЭкономист Надоршин допустил возвращение челноков и фарцовщиковВ стране в нынешних экономических условиях возможно появление челноков и фарцовщиков.Наша версияИз-за того что значительная часть иностранных компаний отказалась от работы в России, серые импортёры могут доставлять нужную продукцию в обход авторских прав и желаний производителя.Секрет фирмыЕсли Банк России не станет усердствовать в вопросе валютных ограничений, в стране возможно появление новых челноков и фарцовщиков, предположил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.Lenta.ru30 марта кабмин РФ издал отдельный указ, касающийся легализации параллельного импорта.News.ruЧитать далееСвернутьБлокнот.руБлокнот.руЧто происходитРамблерАБНАлтапрессПодробнее о событииЭкономист предсказал появление новых челноков и фарцовщиков в РоссииМосковский Комсомолецвчера в 06:21Экономист Надоршин допустил возвращение челноков и фарцовщиковLenta.ruвчера в 03:10Самое цитируемоеВ России предсказали возвращение челноков и фарцовщиковСекрет фирмывчера в 05:34Экономист Надоршин допустил возвращение в РФ челноков и фарцовщиковЧто происходитвчера в 03:59России предрекли возвращение челноков и фарцовщиковНаша версиявчера в 04:54Экономист допустил возвращение челноков и фарцовщиков в РоссииРамблервчера в 04:23Экономист Надоршин допустил появление в России новых челноков и фарцовщиковNews.ruвчера в 04:59Показать ещёОценить110Поделиться