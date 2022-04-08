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Экономист Надоршин допустил возвращение челноков и фарцовщиков

В стране в нынешних экономических условиях возможно появление челноков и фарцовщиков.
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Из-за того что значительная часть иностранных компаний отказалась от работы в России, серые импортёры могут доставлять нужную продукцию в обход авторских прав и желаний производителя.
Секрет фирмы
Если Банк России не станет усердствовать в вопросе валютных ограничений, в стране возможно появление новых челноков и фарцовщиков, предположил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
Lenta.ru
30 марта кабмин РФ издал отдельный указ, касающийся легализации параллельного импорта.
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Экономист предсказал появление новых челноков и фарцовщиков в России
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