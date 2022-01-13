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Экономист Надоршин предрек замедление роста инфляции при введении локдауна в России

Россиянам рассказали, что новая волна оминрон-штамма коронавирусной инфекции может спровоцировать замедление экономики страны.
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Экономист Евгений Надоршин заявил, что в случае введения очередного локдауна на территории Российской Федерации можно добиться снижения роста инфляции.
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«То же мы видели весной 2020 года. Локдаун — мера, которая может оказать более мощное влияние, чем все действия, уже предпринятые нашим Центральным банком», — сказал экономист.
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Уже почти весь бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии, а пострадавшие из-за пандемии предприятия уже закрылись.
АБН

Подробнее о событии

Экономист Надоршин назвал локдаун возможным фактором сдерживания роста инфляции
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Экономист Надоршин предрек замедление роста инфляции при введении локдауна в России
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