Lenta.ruЭкономист Надоршин предрек замедление роста инфляции при введении локдауна в РоссииРоссиянам рассказали, что новая волна оминрон-штамма коронавирусной инфекции может спровоцировать замедление экономики страны.Banki LoansЭкономист Евгений Надоршин заявил, что в случае введения очередного локдауна на территории Российской Федерации можно добиться снижения роста инфляции.Banki Loans«То же мы видели весной 2020 года. Локдаун — мера, которая может оказать более мощное влияние, чем все действия, уже предпринятые нашим Центральным банком», — сказал экономист.Lenta.ruУже почти весь бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии, а пострадавшие из-за пандемии предприятия уже закрылись.АБНЧитать далееСвернутьA42.RUA42.RUАБНПодробнее о событииЭкономист Надоршин назвал локдаун возможным фактором сдерживания роста инфляцииNews.ru04:56Экономист Надоршин предрек замедление роста инфляции при введении локдауна в РоссииLenta.ru23:02Самое цитируемоеЭксперт рассказал о последствиях для экономики России возможного введения локдаунаA42.RU02:03Экономист Надоршин рассказал россиянам, что спасет страну от высокой инфляцииBanki Loans01:12Эксперт рассказал о последствиях возможного локдауна в РоссииНациональная служба новостей23:53Экономист Надоршин назвал последствия локдауна для экономики РФАБН01:45Показать ещёОценить26Поделиться