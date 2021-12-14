Байден поборется за президентский пост в 2024 году, пока Клинтон восстанавливается

Возможное решение Трампа баллотироваться на пост президента в 2024 году подогревает спекуляции вокруг шансов Байдена снова победить бывшего президента, а также о том, будет ли с ним соревноваться вице-президент Камала Харрис.