В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.
Возможное решение Трампа баллотироваться на пост президента в 2024 году подогревает спекуляции вокруг шансов Байдена снова победить бывшего президента, а также о том, будет ли с ним соревноваться вице-президент Камала Харрис.
С помощью GPS и бортовых камер автомобили в режиме реального времени фиксирует информацию о плохой разметке или выбоинах на дороге, которая затем будет отправляться в компетентные органы и службы для исправления проблем.