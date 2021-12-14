Будьте в Плюсе

Экономист Наметкин сообщил о снижении интереса к покупке наличных долларов

В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.
РИА Новости
Ажиотажный спрос россиян на валюту в период скачков котировок объясняется попытками уберечь сбережения.
ПРАЙМ
В последние годы в результате действия бюджетного правила чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабло.
ПРАЙМ
По данным Банка России в III квартале 2021 года нетто-покупки граждан на российском рынке валюты составили 206 млрд. рублей.
ПРАЙМ

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Аналитик Намёткин заявил о снижении ажиотажного спроса на доллары из-за укрепления рубля
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