Неоднократное повышение ключевой ставки Центробанком и рост цен на сырьевые товары позволили рублю прибавить к доллару 3,7%. Как отметил ЦБ, достижения рубля стали следствием роста цен на энергоресурсы.
«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании.
14 декабря на портале проектов нормативных правовых актов опубликованы два проекта приказа министра Владимира Колокольцева: порядки информирования полицией собственника о вскрытии автомобиля или проникновении в жилище.