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Экономист Наметкин сообщил о снижении интереса к покупке наличных долларов

В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм
" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.
РИА Новости
В последнее время интерес россиян к покупке наличных долларов снижается.
Известия
В последние годы в результате действия бюджетного правила чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабло.
ПРАЙМ
Неоднократное повышение ключевой ставки Центробанком и рост цен на сырьевые товары позволили рублю прибавить к доллару 3,7%. Как отметил ЦБ, достижения рубля стали следствием роста цен на энергоресурсы.
Известия

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Экономист Наметкин: интерес к покупке долларов среди россиян начал падать из-за рубля
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Аналитик Намёткин заявил о снижении ажиотажного спроса на доллары из-за укрепления рубля
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