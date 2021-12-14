Госкомпания «Роснано» направила банкам претензии о недействительности кредитных договоров

«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании.